Півзахисник "Шахтаря" розкритикував роботу арбітра після матчу з "Реалом"

Михайло Мудрик засмутився підсумком та оцінив роботу француза Бенуа Бастьєна.

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрік під час флеш-інтерв’ю підбив підсумок матчу 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому донецький клуб на виїзді поступився "Реалу" — 1:2.

На думку футболіста, головний арбітр зустрічі Бенуа Бастьєн свистів завжди в один бік.

"Як я дізнався, що зіграю в основі? У вівторок тренер підійшов до мене і запитав, чи я готовий вийти на поле з перших хвилин. Я сказав, що вийду, якщо треба. Сьогодні трохи засмучений результатом. "Реал" — це одна з найсильніших команд Європи, таким клубам, як "Баварії" або "Барселоні", важко з ними завжди грати.Я б не сказав, що сьогодні мадридці виглядали слабко.

Також хотілося б наголосити на роботі арбітра. Я не хочу виділяти якісь моменти, взагалі мені здалося, що всі свистки були в один бік. Може, мене виправлять потім, але поки що такі відчуття", — заявив український футболіст.

Після чотирьох зіграних матчів "Шахтар" з одним набраним очком перебуває на останньому місці у турнірній таблиці, "Реал" із дев’ятьма балами лідирує. Ще один матч групи — "Інтер" проти "Шерифа", розпочався о 22.00.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у домашній зустрічі донецький клуб поступився супернику з рахунком 0:5.