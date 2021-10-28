Українська легкоатлетка показала апетитні форми під час тренування (фото)

Неодноразовий переможець та призер етапів Діамантової ліги Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

26-річна українка показала, як продовжує готуватись до нового легкоатлетичного сезону. Бех-Романчук, судячи зі знімку, перебуває на навчально-тренувальних зборах.

"Вигляд вашого тіла у ваших руках", — підписала публікацію спортсменка.

Менш ніж за добу пост зібрав понад 17 тисяч позначок подобається.

У коментарі підписники захоплюються формами українки, переважно за допомогою сердець та смайлів.

Марина Бех-Романчук — чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину у приміщенні. Також в активі спортсменки є перемоги та призові місця на найпрестижніших комерційних змаганнях у світі – Діамантовій лізі. На чемпіонатах Європи легкоатлетка виборювала срібну нагороду (2018 рік).

Як раніше повідомляв "Телеграф", чоловік спортсменки, український плавець Михайло Романчук на Олімпіаді в Токіо став срібним призером Ігор на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а також став третім на дистанції 800 м також вільним стилем.

26 жовтня стало відомо, що Міжнародний антидопінговий комітет ухвалив рішення тимчасово призупинити роботу національного антидопінгового комітету України через численні порушення.