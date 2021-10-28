Украинская легкоатлетка показала аппетитные формы во время тренировки (фото)

Неоднократный победитель и призер этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

26-летняя украинка показала, как продолжает готовиться к новому легкоатлетическому сезону. Бех-Романчук опубликовала в своем Instagram снимок с учебно-тренировочных сборов.

"Вид вашего тела в ваших руках", — подписала публикацию спортсменка.

Менее чем за сутки пост собрал более 17 тысяч отметок нравится.

В комментария подписчики восхищаются формами украинки, преимущественно с помощью сердечек и смайлов.

Марина Бех-Романчук — чемпионка Европы-2021 по прыжкам в длину в помещении. Также в активе спортсменки есть победы и призовые места на самых престижных коммерческих соревнованиях в мире — Бриллиантовой лиге. На чемпионатах Европы легкоатлетка завоевывала серебряную награду (2018 год).

Как ранее сообщал "Телеграф", муж спортсменки, украинский пловец Михаил Романчук на Олимпиаде в Токио стал серебряным призером Игр на дистанции 1 500 метров свободным стилем, а также стал третьим на дистанции 800 м также вольным стилем.

26 октября стало известно, что Всемирный антидопинговый комитет принял решение временно приостановить работу национального антидопингового комитета Украины из-за многочисленных нарушений.