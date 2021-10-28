Укр

Украинская легкоатлетка показала аппетитные формы во время тренировки (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Марина Бех-Романчук Новость обновлена 28 октября 2021, 09:41
Марина Бех-Романчук

Неоднократный победитель и призер этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

26-летняя украинка показала, как продолжает готовиться к новому легкоатлетическому сезону. Бех-Романчук опубликовала в своем Instagram снимок с учебно-тренировочных сборов.

"Вид вашего тела в ваших руках", — подписала публикацию спортсменка.

Менее чем за сутки пост собрал более 17 тысяч отметок нравится.

В комментария подписчики восхищаются формами украинки, преимущественно с помощью сердечек и смайлов.

Марина Бех-Романчук — чемпионка Европы-2021 по прыжкам в длину в помещении. Также в активе спортсменки есть победы и призовые места на самых престижных коммерческих соревнованиях в мире — Бриллиантовой лиге. На чемпионатах Европы легкоатлетка завоевывала серебряную награду (2018 год).

Как ранее сообщал "Телеграф", муж спортсменки, украинский пловец Михаил Романчук на Олимпиаде в Токио стал серебряным призером Игр на дистанции 1 500 метров свободным стилем, а также стал третьим на дистанции 800 м также вольным стилем.

26 октября стало известно, что Всемирный антидопинговый комитет принял решение временно приостановить работу национального антидопингового комитета Украины из-за многочисленных нарушений.

Теги:
#Спорт #Легкая атлетика #Соцсеть Инстаграм #Марина Бех-Романчук
На месте присутствует много полицейских
Харьков
В Харькове избирают меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП: фото, видео (онлайн)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте присутствует много полицейских
В Харькове избирают меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП: фото, видео (онлайн)
Дата публикации
Категория
Почти 15% украинских пенсионеров получают в месяц меньше 2000 гривен
Нищенские пенсии получает каждый шестой украинец: подробности
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине.
В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
Дата публикации
Категория
Тело пролежало посреди тротуара несколько часов
На глазах у жены: в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" (фото)
Дата публикации
Категория
Самая большая часть импорта придется на ООО "ЭРУ Трейдинг"
Украина вновь закупает электроэнергию у России: подробности