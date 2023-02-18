Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг

Спортсмен отказался идти на сделку

Олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион Европы по волейболу россиянин Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Накануне представитель рф в метании молота Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Игры-2012.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко, передает ТАСС. Дисквалификация волейболиста продлится с 13 января 2023 года по 12 января 2025-го. Добавим, что медаль Олимпиады у россиянина сохранится, ведь проба, из-за которой спортсмен угодил в бан, бралась на первенстве россии в 2013 году.

"Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Григория Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца – через полтора года после начала слушания дела.

Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате рф 2013 года", – сказал Яременко.

Ранее сообщалось, что российский волейболист оскорбили целую нацию из-за потенциального бойкота Олимпиады-2024.

Напомним, украинскому волейболисту запретили играть в одной команде с россиянином.