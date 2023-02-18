Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували за допінг

Спортсмен відмовився йти на угоду

Олімпійський чемпіон Лондона-2012, чемпіон Європи з волейболу, росіянин Дмитро Ільїних дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил. Напередодні представник рф у метанні молота Сергій Литвинов зізнався, що вживав допінг під час підготовки до відбору на Ігри-2012.

Про це повідомив генеральний секретар Всеросійської федерації волейболу (ВФВ) Олександр Яременко, повідомляє ТАСС. Дискваліфікація волейболіста триватиме з 13 січня 2023 року до 12 січня 2025-го. Додамо, що медаль Олімпіади у росіянина збережеться, адже проба, через яку спортсмен потрапив у бан, бралася на першості росії у 2013 році.

"Він разом із Дмитром Мусерським проходив за списком Григорія Родченкова. Але Мусерський вирішив у результаті піти на угоду, на відміну від Ільїних. Тому перший уже грає, а другого лише недавно дискваліфікували на 24 місяці – через півтора року після початку слухання справи.

Медалі Олімпіади-2012 Ільїних точно не позбудеться, оскільки проба, через яку винесли покарання, була взята на чемпіонаті рф 2013 року", — сказав Яременко.

Раніше повідомлялося, що російський волейболіст образив цілу націю через потенційний бойкот Олімпіади-2024.

Нагадаємо, українському волейболісту заборонили грати в одній команді з росіянином.