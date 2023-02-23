Українка виграла "срібло" у метанні молота на престижному турнірі

Спортсменка виграла медаль у секторі для метання молота

У четвер, 23 лютого, українська легкоатлетка Ірина Климець виборола срібну медаль на етапі Континентального туру Світової легкої атлетики категорії "Gold" у Мельбурні (Австралія). Напередодні стрибунка у довжину з України Марина Бех-Романчук ціною травми виграла "бронзу" у Франції.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Оскільки турнір проводився не в приміщенні, у його рамках відбулися змагання з метання молота.

Українка на змаганнях із метання молота у Мельбурні показала другий результат — 67,78 м. Випередила нашу спортсменку лише француженка Роза Лога (69,31 м). "Бронзу" виборола представниця Нової Зеландії Лоурен Брюс (65,45 м).

Зазначимо, особистий рекорд Климець складає 73,56 м.

"Вітаємо і пишаємося!" — йдеться у повідомленні НОК.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір зі стрибків у висоту у Франції. Нещодавно вона перемогла і на турнірі у Норвегії. Ще одне "золото" Магучіх здобула на змаганнях у Словаччині.