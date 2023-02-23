Україну бомбили із села мого діда: тренер "Львова" порівняв росію із сусідом-алкоголіком

Дулуб пояснив, як із спортсменів роблять ідіотів

Відомий білоруський тренер Олег Дулуб підтримав Україну після повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, нещодавно його помічника судили у Мінську.

Дулуб зараз працює у футбольному клубі "Львів". В інтерв’ю "Зеркалу" фахівець розповів, як із спортсменів роблять ідіотів і як зазнав іспанського сорому.

"Завжди проводжу таку аналогію по відношенню до нинішніх подій, нехай і утрирую. Ти живеш у квартирі. До тебе заходить сусід-алкоголік і каже: "Мені не подобається, які у тебе штори, шпалери та книги". Починає качати права. Хоча це не квартира сусіда. Мало того, що він просто вривається, так ще намагається вбивати і ґвалтувати. Реакція нормальної людини — захищатися", — каже Дулуб про війну.

"Є хороше визначення слову "ідіот". У Стародавній Греції так називали людей, які не цікавляться громадським життям у країні. Тому якщо спортсменам кажуть, що спорт поза політикою, то хочуть зробити з них ідіотів", — вважає фахівець.

"А ще є такий вислів "іспанський сором". Коли полетіли ракети з білоруської території... Для мене це взагалі болюче питання. Вони запускалися між двома селами на Гомельщині. Одне з них — село мого діда. Розумієте? Ракети летіли фактично з того місця, де я провів дитинство. Дізнавшись це, відчував себе винним — ніби сам стріляв", — зізнався тренер "Львова".

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. Пізніше українець вибачився за це.