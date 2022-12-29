Тренера "Львова" судили у Білорусі: він показав, за кого голосував на виборах президента

Василь Хомутовський приїхав на лікування, а потрапив за ґрати

Колишнього гравця збірної Білорусі, а нині тренера воротарів футбольного клубу "Львів" Василя Хомутовського засуджено до двох років обмеження волі без направлення до виправної установи. Раніше Хомутовського заарештували у Мінську, куди він поїхав на операцію.

Хомутовському було пред’явлено звинувачення за "активну участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок", пише "Зеркало".

Нагадаємо, Василя Хомутовського затримали 30 вересня. 2020 року під час акцій протесту він виходив на проїжджу частину. У Білорусі це може бути підставою для заведення кримінальної справи.

Крім того, як доказ провини тренера було використано фото Хомутовського з виборчим бюлетенем з президентських виборів 2020 року, де галочка стоїть навпроти прізвища Світлани Тихановської, а також фото тренера зі спортсменами, які виступили проти режиму Лукашенка.

Хомутовському — 44 роки. За свою кар’єру він пограв у таких білоруських грандах, як БАТЕ та мінське "Динамо". Виступав в Україні за харківський "Металіст" та сімферопольську "Таврію". У Німеччині грав за "Аугсбург", "Вальдхоф" та "Карл Цейсс", став чемпіоном Румунії зі "Стяуа". За національну збірну Білорусі провів 26 матчів.

Раніше ми писали, що у боях під Бахмутом загинув тренер київського "Динамо".