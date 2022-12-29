Тренера "Львова" судили в Беларуси: он показал, за кого голосовал на выборах президента

Василий Хомутовский приехал на лечение, а попал за решетку

Бывший игрок сборной Беларуси, а ныне тренер вратарей футбольного клуба "Львов" Василий Хомутовский приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ранее Хомутовского арестовали в Минске, куда он поехал на операцию.

Хомутовскому было предъявлено обвинение за "активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", пишет "Зеркало".

Напомним, Василия Хомутовского задержали 30 сентября. В 2020 году во время акций протеста он выходил на проезжую часть. В Беларуси — это может быть основанием для заведения уголовного дела.

Кроме того, в качестве доказательства вины тренера были использованы фото Хомутовского с избирательным бюллетенем с президентских выборов 2020 года, где галочка стоит напротив фамилии Светланы Тихановской, а также фото тренера со спортсменами, которые выступили против режима Лукашенко.

Хомутовскому — 44 года. За свою карьеру он поиграл в таких белорусских грандах, как БАТЭ и минское "Динамо". Выступал в Украине за харьковский "Металлист" и симферопольскую "Таврию". В Германии играл за "Аугсбург", "Вальдхоф" и "Карл Цейсс", ставал чемпионом Румынии со "Стяуа". За национальную сборную Беларуси провел 26 матчей.

Ранее мы писали, что в боях под Бахмутом погиб тренер киевского "Динамо".