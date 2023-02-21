Футболіста-ґвалтівника залишили у в’язниці: він хотів вийти під заставу

Дані Алвеса можуть посадити на 12 років

Колишнього захисника "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса не буде випущено під заставу. Суд Барселони відхилив відповідне прохання сторони захисту. Алвес звинувачується у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

Як повідомляє Sport.es, суд ухвалив, що бразилець залишиться в камері попереднього ув’язнення до засідання у справі про зґвалтування.

Адвокати футболіста пропонували замінити тюремне ув’язнення іншими заходами, такими як використання електронного браслета та вилучення паспорта. Вони також погоджувалися, щоб Алвес щодня відзначався в суді.

За свою кар’єру Дані Алвес, окрім "Барселони", пограв за "Байю", "Севілью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Його останнім клубом був мексиканський "УНАМ Пумас", який розірвав із гравцем контракт після секс-скандалу.

Зі збірною Бразилії двічі виграв Кубок Америки та Кубок Конфедерацій, а також переміг на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Завоювавши за кар’єру 46 трофеїв, він є найтитулованішим футболістом в історії.

Нагадаємо, що сина ексфорварда "Шахтаря" підозрюють у груповому зґвалтуванні. Раніше ми повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.