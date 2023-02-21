Маліновського забули на чужому стадіоні: чому команда полетіла без українця

Футболістові довелося їхати додому машиною

У попередньому турі чемпіонату Франції "Марсель" грав у гостях проти "Тулузи". Клуб Руслана Маліновського здобув вольову перемогу – 3:2. Раніше коментатор матчу назвав українця росіянином.

Після матчу "Марсель" спокійно полетів додому, а Малиновського залишили у Тулузі. Українця не дочекалися в аеропорту.

Як пише La Provence, Руслан застряг на процедурі допінг-контролю. Оскільки в клубі не захотіли затримувати літак, то полетіли без свого гравця. А Маліновському довелося повертатися з Тулузи до Марселя машиною. А це близько 400 км.

Нагадаємо, що Маліновський грає у "Марселі" на правах оренди. За нову команду встиг провести 9 матчів, у яких забив 2 голи.

У чемпіонаті Франції "Марсель" зберігає шанси на перше місце та впевнено тримається у зоні Ліги чемпіонів. 26 лютого "Марсель" зіграє з лідером чемпіонату "Парі Сен-Жермен".

Турнірна таблиця Ліги 1

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. Пізніше українець вибачився за це.