Малиновского забыли на чужом стадионе: почему команда улетела без украинца

Футболисту пришлось ехать домой на машине

В предыдущем туре чемпионата Франции "Марсель" играл в гостях против "Тулузы". Клуб Руслана Малиновского добыл волевую победу — 3:2. Ранее комментатор матча назвал украинца русским.

После матча "Марсель" спокойно улетел домой, а Малиновского оставили в Тулузе. Украинца не дождались в аэропорту.

Как пишет La Provence, Руслан застрял на процедуре допинг-контроля. Поскольку в клубе не захотели задерживать самолет, то улетели без своего игрока. А Малиновскому пришлось возвращаться из Тулузы в Марсель на машине. А это около 400 километров.

Напомним, что Малиновский играет в "Марселе" на правах аренды. За новую команду успел сыграть 9 матчей, в которых забил 2 гола.

В чемпионате Франции "Марсель" сохраняет шансы на первое место и уверенно держится в зоне Лиги чемпионов. 26 февраля "Марсель" сыграет с лидером чемпионата "Пари Сен-Жермен".

Турнирная таблица Лиги 1

Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. Позднее украинец извинился за это.