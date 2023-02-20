Зинченко довел юного фаната до слез: благородный поступок украинца (видео)

Мальчик получил футболку игрока "Арсенала"

На выходных лондонский "Арсенал" добыл очередную победу в чемпионате Англии. Героем встречи стал украинец Александр Зинченко, который забил свой первый гол в АПЛ.

"Канониры" в сумасшадшем по накалу поединке обыграли "Астон Виллу" — 4:2. На 61-й минуте Зинченко феноменальным ударом в касание из-за пределов штрафной поразил ворота Эмилиано Мартинеса, защищавшего цвета сборной Аргентины на ЧМ-2022 по футболу.

После финального свистка Александр подбежал к трибуне и подарил свою футболку маленькому мальчику. Юный болельщик не смог сдержать эмоции и разрыдался с подарком в руках. Видео этого момента появилось на официальной странице "Арсенала" в Instagram.

Ранее Зинченко рассказал, как с него смеялись партнеры по "Арсеналу" из-за его слов о борьбе за чемпионство. Напомним, Александр оригинально отпраздновал гол в матче против "Брайтона". Мы также сообщали, что Александра Зинченко покорилось уникально достижение в АПЛ.

"Телеграф" также сообщал, что Зинченко входит в десятку самых дорогих левых защитников мира.