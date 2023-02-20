Спасибо за бессонные ночи: Андрей Шевченко трогательно поздравил маму

Футболист сделал пост в Instagram

Андрей Шевченко, который входит в десятку самых популярных украинских спортсменов, сделал в соцсетях запись, которая собирает тысячи лайков. Шевченко поздравил маму с днем рождения.

Легендарный футболист запостил семейные фотографии с мамой Любовью Николаевной.

"Дорогая, родная мамочка, поздравляем с юбилеем! Спасибо тебе за ласку, за бесконечную заботу, помощь и поддержку, за чуткость и за бессонные ночи. Господь пускай дарит здоровье и силу. Многая лет. Любим тебя!" — написал Шевченко в Instagram.

Ранее украинский футболист-волонтер Роман Зозуля размазал Шевченко за скандальное фото. Также Зозуля напомнил о связях бывшего игрока и тренера сборной Украины с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Андрей Шевченко тренировал сборную Украины, которую довел до четвертьфинала Евро-2020. А вот несколько месяцев работы в "Дженоа" оказались провальными. Тренер был уволен в январе 2022 года. С тех пор Андрей Николевич приостановил тренерскую деятельность и участвует в разных благотворительных и волонтерских проектах.