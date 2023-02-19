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Ким Чен Ын засветил свою любимую дочь на футбольном матче (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Ким Чен Ын привел дочь на футбол Новость обновлена 19 февраля 2023, 12:33
Ким Чен Ын привел дочь на футбол. Фото rodong.rep.kp

Диктатор показал дочь на публике

В субботу, 18 февраля, в Северной Корее, которая, похоже, готовится к войне, состоялся необычный футбольный матч. Гостем спортивного события стал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает sky. Государственные СМИ Северной Кореи с восторгом восприняли появление на публике "любимой" дочери лидера КНДР Ким Чжу Э, которой, как предполагается, 10 лет.

В КНДР отметили, что появление Ким Чен Ына на спортивном событии принесло матчу "радость и волнение", а все присутствующие на игре были удостоены великой чести. К слову, футбольный поединок сыграли между собой команды Кабинета Министров и Министерства национальной обороны. Игра была посвящена дню рождения Ким Чен Ира, 16 февраля. В этот день в КНДР отмечают День сияющей звезды.

На опубликованных корейскими СМИ снимках видно, как Ким и его дочь улыбаются и аплодируют с VIP-мест. Официальное Центральное информационное агентство Кореи назвало эту футбольную игру "значительным спортивным и культурным событием".

Считается, что у корейского диктатора есть трое детей от жены Ли Соль Джу — две девочки и мальчик.

Ким Чен Ын привел дочь на футбол
Ким Чен Ын привел дочь на футбол
Ким Чен Ын привел дочь на футбол
Ким Чен Ын привел дочь на футбол

Добавим, ранее Ким привел свою дочь на представление твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. Это мероприятие состоялось 9 февраля на параде в честь 75-летия армии КНДР.

Ранее Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР отказываться от боеголовок с ядерным зарядом не собирается. Накануне он поздравил президента рф владимира путина с днем россии.

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#Футбол #КНДР #Ким Чен Ын