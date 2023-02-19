Ким Чен Ын засветил свою любимую дочь на футбольном матче (фото)

Диктатор показал дочь на публике

В субботу, 18 февраля, в Северной Корее, которая, похоже, готовится к войне, состоялся необычный футбольный матч. Гостем спортивного события стал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает sky. Государственные СМИ Северной Кореи с восторгом восприняли появление на публике "любимой" дочери лидера КНДР Ким Чжу Э, которой, как предполагается, 10 лет.

В КНДР отметили, что появление Ким Чен Ына на спортивном событии принесло матчу "радость и волнение", а все присутствующие на игре были удостоены великой чести. К слову, футбольный поединок сыграли между собой команды Кабинета Министров и Министерства национальной обороны. Игра была посвящена дню рождения Ким Чен Ира, 16 февраля. В этот день в КНДР отмечают День сияющей звезды.

На опубликованных корейскими СМИ снимках видно, как Ким и его дочь улыбаются и аплодируют с VIP-мест. Официальное Центральное информационное агентство Кореи назвало эту футбольную игру "значительным спортивным и культурным событием".

Считается, что у корейского диктатора есть трое детей от жены Ли Соль Джу — две девочки и мальчик.

Ким Чен Ын привел дочь на футбол

Ким Чен Ын привел дочь на футбол

Добавим, ранее Ким привел свою дочь на представление твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. Это мероприятие состоялось 9 февраля на параде в честь 75-летия армии КНДР.

Ранее Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР отказываться от боеголовок с ядерным зарядом не собирается. Накануне он поздравил президента рф владимира путина с днем россии.