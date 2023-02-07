Союзник путина готовится к войне? Ким Чен Ын сделал заявление

Напряженность на Корейском полуострове нарастает

В мире может усилиться точка напряженности в Азии. В Северной Корее, которая поддерживает россию и признала псевдогосударственные образования на оккупированной территории Украины, готовятся расширению военных учений и усилению готовности к войне.

Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын на заседании правящей партии накануне годовщины вооруженных сил. Корейское информагентсво передает слова лидера КНДР, что вопрос о постоянном расширении и усилении учений и операций КНА (Корейской народной армии) обсуждается, чтобы справиться со сложившейся обстановкой. Он рассказал об этом в рамках постановки военно-политических задач на 2023 год.

Напряженность растет — в Южной Корее заявили что отслеживают активизацию тренировок. Также накануне в Северной Корее осудили учения США и союзников и заявили, что они угрожают превратить полуостров в зону военных действий. До этого министр обороны США побывал в Южной Корее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Северная Корея может помогать россии не только оружием, но и людьми. В январе было принято решение отправить несколько сот человек "на восстановление Донбасса".