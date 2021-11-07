"Чеченская свадьба": сеть обсуждает странное фото Ким Чен Ына с плачущими военными

Офицерам раздали наградное оружие и сфотографировали с Ким Чен Ыном

Одиозный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который недавно похудел на 20 килограмм, взбудоражил сеть фотографиями с высокопоставленными офицерами.

На кадры обратил внимание пользователь Twitter Олег Кавун.

Глава Северной Кореи запечатлен в окружении высокопоставленных офицеров, в руках которых находится оружие и папки коричневого цвета. Вполне вероятно, что офицеры получили это оружие как наградное и затем сделали фото на память, однако у пользователей сети в отношении этого фото сложилось совсем другое мнение.

Оригинал выглядит следующим образом:

Ким Чен Ын в окружении офицеров с оружием

Пользователи Twitter писали, что им это фото напоминает: "чеченскую свадьбу", "северокорейскую рулетку", "игру в кальмара". Некоторые задавались вопросом, как вообще можно так жить.

А еще часть разобрала реакции офицеров, присутствующих на фото. К слову, некоторые из них плакали, другие отвернули дуло наградного оружия от Ким Чен Ына, однако нашелся смельчак, который направил пистолет на северокорейского диктатора. Именно этот офицер стал "героем" большинства комментариев.

Не обошлось и без довольно пикантных сравнений этой фотографии Ким Чен Ына и офицеров Северной Кореи.

Стоит отметить, что эта фотография была сделана 26 июля 2020 года, когда в КНДР отмечали 67-ю годовщину прекращения боевых действий в Корейской войне 1950-1953 годов. По этому случаю на специальной церемонии Ким Чен Ын раздал офицерам народной армии наградное оружие, а зтам сделал с ними фото. Несмотря на давность фото, его до сих пор обсуждают в сети.

Ранее "Телеграф" уже писал, что северокорейский глава сменил стиль протокольной одежды и выглядит иначе. В сети начали говорить о двойнике.