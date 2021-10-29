Укр

Ким Чен Ын сильно похудел: в Южной Корее развенчали миф о двойнике

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ким Чен Ын в 2019 и 2021 годах.
Ким Чен Ын в 2019 и 2021 годах.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в добром здравии и похудел на 20 килограммов.

Новости о резкой потере веса северокорейского главы государства начали появляться еще летом и внутри страны возникли опасения из-за его здоровья. Появились даже слухи, что его подменяли двойником — они оказались беспочвенными. 

Об этом сообщила разведка Южной Кореи на закрытом парламентском заседании, сообщает информагенство Yonhap.

Глава КНДР, по их данным, просто похудел на два десятка килограммов. Изначально вес лидера Северной Кореи составлял 140 килограммов. Его здоровье оценивали с помощью программ на основе искусственного интеллекта.

Внимание к здоровью Ким Чен Ына приковано из-за того, что он не назначил преемника на свой пост в случае если он будет вынужден досрочно прекратить исполнять свои обязанности. 

Ранее "Телеграф" уже писал, что северокорейский глава сменил стиль протокольной одежды и выглядит иначе, что и стало поводом говорить о двойнике. 

Также его сестра начала продвигаться по карьерной лестнице в политике КНДР — она стала членом комиссии по государственным делам.

Теги:
#КНДР #Похудение #Ким Чен Ын
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