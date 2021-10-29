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Кім Чен Ин сильно схуд: у Південній Кореї розвінчали міф про двійника

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кім Чен Ин у 2019 та 2021 роках.
Кім Чен Ин у 2019 та 2021 роках.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знаходиться в доброму здоров’ї і схуд на 20 кілограмів.

Новини про різку втрату ваги у північнокорейського глави держави почали з’являтися ще влітку і всередині країни виникли побоювання через його здоров’я. З’явилися навіть чутки, що його підміняли двійником — вони виявилися безпідставними.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї на закритому парламентському засіданні, повідомляє інформагенція Yonhap.

Глава КНДР, за їхніми даними, просто схуд на два десятки кілограмів. Спочатку вага лідера Північної Кореї складала 140 кілограмів. Його здоров’я оцінювали за допомогою програм на основі штучного інтелекту.

Увага до здоров’я Кім Чен Ына прикута через те, що він не призначив наступника на свою посаду, якщо він буде змушений достроково припинити виконувати свої обов’язки.

Раніше "Телеграф" вже писав, що північнокорейський глава змінив стиль протокольного одягу і виглядає інакше, що стало приводом говорити про двійника.

Також його сестра почала просуватися кар’єрними сходами в політиці КНДР — вона стала членом комісії з державних справ.

Теги:
#КНДР #Схуднення #Кім Чен Ин
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