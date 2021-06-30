Схудлий Кім Чен Ин оголосив про велику кризу в КНДР

"Велика криза" - на засіданні правлячої Робочої партії Кореї Кім Чен Ин заявив про загрозу безпеці країни та її громадян, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї. Згідно з повідомленням ЦТАК, на засіданні у вівторок звільнили кількох чиновників, високопоставлених членів партії, яким поставили у провину "нехтування важливими рішеннями щодо тривалої кампанії по запобіганню епідемії".

Прізвища звільнених посадових осіб не називаються. Пандемія коронавірусу стала викликом для економіки Північної Кореї. Ще на початку 2020 року КНДР припинила рух товарів з Китаю і РФ і назад. Країна переживає продовольчу кризу. На цьому тлі в країні викликало паніку схуднення Кім Чен Ина.

Раніше північнокорейський лідер забороняв іноземцям в'їзд в країну під час спалаху SARS у 2003 році та епідемії Ебола у 2014 році.