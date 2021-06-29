"Наші серця защеміло, коли ми побачили Кіма": народ Північної Кореї в паніці через схуднення вождя

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знаходиться в центрі уваги західних засобів масової інформації з того часу, як обійняв посаду керівника країни. Недавні знімки дали привід журналістам припускати, що Кім скинув вагу.

Стаття на сайті Aljazeera розповідає про спроби північнокорейських ЗМІ обернути в свою користь спекуляції західних опонентів. "Телеграф" знайомить вас з перекладом цієї статті.

У жителів Північної Кореї мимоволі з'являються сльози на очах, коли вони бачать стан свого лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляють державні ЗМІ, цитуючи слова місцевого мешканця. Торкаючись цієї тем, північнокорейські журналісти мимоволі підтверджують припущення іноземних спостерігачів про схуднення Кім Чен Ина.

Необхідно зауважити, що в цій закритій країні публічне обговорення здоров'я і особистого життя лідера абсолютно неприйнятно і заборонено. Але в даний момент, державні ЗМІ таким чином намагаються посилити внутрішню підтримку Кіма, який бореться з економічними труднощами, викликаними пандемією COVID-19, санкціями, введеними через його ядерну програму і стихійними лихами.

"Наші серця защеміло, коли ми побачили виснажений погляд [Кіма]", - цитує північнокорейське державне телебачення слова невідомого місцевого мешканця. "Всі говорять, що сльози виступають у них на очах".

Судячи з опублікованих нещодавно фотографій, Кім, зріст близько 1,70 метра, схоже, трохи схуд. Раніше його вага становила близько 140 кілограмів, що означає, що він страждав від сильного ожиріння. Спостерігачі з Північної Кореї кажуть, що за останній час він, можливо, втратив від 10 до 20 кілограмів.

Аналітики заявили, що ці зауваження показали, що влада прагнула використовувати зміну ваги Кіма для зміцнення лояльності до режиму у відчайдушні часи, зображуючи його як "відданого, працьовитого" лідера за часів, коли країна щосили намагається впоратися з продовольчою кризою та іншими проблемами .

Країна закрила свої кордони в січні минулого року, щоб захистити себе від пандемії, і, як наслідок, торгівля з Пекіном - його економічна лінія виживання – зменшилася до мінімуму. "Пхеньян посилає повідомлення, що Кім - лідер, який дуже багато працює для своїх людей, навіть до такої міри, що він пропускає прийоми їжі і худне", - сказав агентству новин AFP перебіжчик Ан Чан Ір, який став дослідником. Північ більш ізольована, ніж будь-коли, за своєю добровільною барикадою через коронавирус, і в цьому місяці Кім визнав, що продовольча ситуація була досить "напруженою" в країні, яка довгий час щосили намагалася прогодувати себе.

Неясно, чи викликана втрата ваги Кіма хворобою або він вирішив, що пора прийти в форму, і невідома також мета, з якою державні ЗМІ розповіли про цю подію. Про це заявила Дженні Таун, директор американського проекту "38 North", який стежить за Північною Кореєю.

"Трохи дивно, що вони показали його в такому невідповідному одязі, оскільки оптика дійсно підкреслює його втрату ваги", - сказала вона.

"Це серйозне схуднення, а його здоров'я важливо для функціонування і долі держави, тому люди уважно за цим стежать".

Враховуючи неясні плани спадкоємності раптове погіршення здоров'я Кіма може привести в замішання 76-річну систему спадкового керівництва Північної Кореї. Особисте життя Кіма зазвичай є табу для державних ЗМІ Північної Кореї. Пхеньян навіть не підтвердив, скільки дітей у 37-річного чоловіка, відомо, що він завзятий курець і додав у вазі з тих пір, як став лідером майже 10 років тому.

Батько Кіма Кім Чен Ір і дід Кім Ір Сен теж були завзятими курцями і страждали надмірною вагою. Обидва померли від серцевих нападів.

Ян Му Чжин, професор Університету північнокорейських досліджень, сказав, що малоймовірно, що недавня втрата ваги Кіма була ознакою серйозного захворювання, оскільки в цьому місяці він відвідав кілька публічних заходів.

"Ніхто не може точно знати, чому він схуд, - сказав він. "Але ясно з відеозаписів KCTV, що режим хоче, щоб створювалося враження, що народ Кореї любить свого лідера і піклується про нього, до такої міри, що вони плакали через його схуднення".