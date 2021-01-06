Скачать
Четвер, 07.01.2021
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Які 12 страв приготувати на Святвечір: повний список, рецепти та фото
Які 12 страв приготувати на Святвечір: повний список, рецепти та фото
Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь
Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь
У Києві мати викинула трирічну дитину з восьмого поверху: перші подробиці та версії інциденту
У Києві мати викинула трирічну дитину з восьмого поверху: перші подробиці та версії інциденту

Кім Чен Ин оголосив про тотальний провал економіки КНДР, а зустріч з Трампом назвав "перемогою"

Кім Чен Ин оголосив про тотальний провал економіки КНДР, а зустріч з Трампом назвав "перемогою"
Оновлено 15:55 Ср, 6 Січень 2021 Телеграф Фото: facebook

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його п'ятирічний план з розвитку економіки провалився «майже у всіх секторах», але в той же час, розповів про «чудові перемоги» за останні п'ять років.

Про це керівник КНДР Кім Чен Ин заявив на з'їзді Трудової партії - правлячого органу Північної Кореї, повідомляє державне ЗМІ KCNA, передає Reuters.

З'їзд правлячої Трудової (Робочої) партії Північної Кореї - подія, яку Кім Чен Ин в останній раз проводив у 2016 році. Рідкісний політичний захід привернув увагу міжнародної громадськості. Одне з головних очікувань від зустрічі - це оголошення нового п'ятирічного плану з розвитку економіки КНДР від північнокорейського лідера.

Однак замість цього, Кім Чен Ин повідомив, що попередній п'ятирічний план, прийнятий на з'їзді в 2016 році, не приніс результатів «в усіх секторах», після чого закликав Північну Корею стати більш «самозабезпеченою».

Так, лідер зазначив, що за допомогою програми намагався прискорити економічне зростання та збільшити поставки електроенергії. Однак, брак електропостачання, а в деяких регіонах - і продовольства, перемогти не вдалося. Крім того, ситуацію погіршили санкції, сильні повені та пандемія коронавіруса, яка також торкнулася закритої від усього світу країни.

У той же час, публічне визнання поразок, яке світ вперше почув від представників північнокорейської влади, змінилося перерахуванням «гучних перемог».

Так, Кім Чен Ин висловився про «зміцнення могутності», «глобальний престиж» та «чарівну перемогу», назвавши так ряд зустрічей з американським президентом Дональдом Трампом у 2017 році. Крім того, престижем лідер КНДР вважає й запуск міжконтинентальних балістичних ракет, заявивши, що вони «здатні вразити континентальну частину США».

Відзначимо, що з'їзд ТПК відбувся за два тижні до вступу новообраного президента США Джо Байдена на посаду, тому слова про перемогу, вважаючи такою зустріч з Трампом, міжнародне співтовариство сприйняло неоднозначно.

Як повідомляв Телеграф раніше, Кім Чен Ин вважається «великим реформатором» Північної Кореї. Так, лідер неодноразово виявляв емоції публічно, тепер визнав свої помилки в управлінні державою, а на Новий рік привітав жителів Кореї написаним від руки листом замість виступу по телевізору.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КНДР, Ким Чен Ин.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Красиві різдвяні колядки на українській мові
02 Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся