Кім Чен Ин оголосив про тотальний провал економіки КНДР, а зустріч з Трампом назвав "перемогою"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його п'ятирічний план з розвитку економіки провалився «майже у всіх секторах», але в той же час, розповів про «чудові перемоги» за останні п'ять років.

Про це керівник КНДР Кім Чен Ин заявив на з'їзді Трудової партії - правлячого органу Північної Кореї, повідомляє державне ЗМІ KCNA, передає Reuters.

З'їзд правлячої Трудової (Робочої) партії Північної Кореї - подія, яку Кім Чен Ин в останній раз проводив у 2016 році. Рідкісний політичний захід привернув увагу міжнародної громадськості. Одне з головних очікувань від зустрічі - це оголошення нового п'ятирічного плану з розвитку економіки КНДР від північнокорейського лідера.

Однак замість цього, Кім Чен Ин повідомив, що попередній п'ятирічний план, прийнятий на з'їзді в 2016 році, не приніс результатів «в усіх секторах», після чого закликав Північну Корею стати більш «самозабезпеченою».

Так, лідер зазначив, що за допомогою програми намагався прискорити економічне зростання та збільшити поставки електроенергії. Однак, брак електропостачання, а в деяких регіонах - і продовольства, перемогти не вдалося. Крім того, ситуацію погіршили санкції, сильні повені та пандемія коронавіруса, яка також торкнулася закритої від усього світу країни.

У той же час, публічне визнання поразок, яке світ вперше почув від представників північнокорейської влади, змінилося перерахуванням «гучних перемог».

Так, Кім Чен Ин висловився про «зміцнення могутності», «глобальний престиж» та «чарівну перемогу», назвавши так ряд зустрічей з американським президентом Дональдом Трампом у 2017 році. Крім того, престижем лідер КНДР вважає й запуск міжконтинентальних балістичних ракет, заявивши, що вони «здатні вразити континентальну частину США».

Відзначимо, що з'їзд ТПК відбувся за два тижні до вступу новообраного президента США Джо Байдена на посаду, тому слова про перемогу, вважаючи такою зустріч з Трампом, міжнародне співтовариство сприйняло неоднозначно.

Як повідомляв Телеграф раніше, Кім Чен Ин вважається «великим реформатором» Північної Кореї. Так, лідер неодноразово виявляв емоції публічно, тепер визнав свої помилки в управлінні державою, а на Новий рік привітав жителів Кореї написаним від руки листом замість виступу по телевізору.