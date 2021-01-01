Ким Чен Ын отказался поздравлять народ с Новым годом с экранов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом в написанном от руки письме вместо традиционного новогоднего выступления. При этом он устроил масштабный салют на праздник.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех", ссылаясь на южнокорейские СМИ.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", - говорится в письме, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Стоит отметить, что с 2011 года Ким Чен Ын впервые поздравляет северокорейцев таким письмом, а не в ходе личного обращения.

В то же время лидер КНДР устроил множественный салют к празднику, который могли наблюдать горожане.

Видео самого салюта:

Напомним, что ранее уже был подобный случай, когда лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике аж 25 дней.