Ким Чен Ын впервые за долгое время "вышел в люди" (видео)

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 25 дней, посетив заседание Политбюро Трудовой партии.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным журналистов, лидер КНДР обсудил эпидемию коронавируса, уточнив задачи для разных ветвей власти в борьбе с пандемией. В частности, Ким Чен Ын призвал к «усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта».

Во время выступления перед партией, лидер Северной Кореи призвал сохранять «высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическую работу».

К слову, согласно данным властей КНДР, в стране не зафиксировали ни одного заражения COVID-19.

Отметим, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике еще 22 октября. Тогда глава КНДР посетил кладбище в Пхенан-Намдо, где почтил память китайских военных, погибших в Корейской войне.