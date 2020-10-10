"Здатна долетіти до США": КНДР представила нову балістичну ракету (фото)

Під час параду на честь 75-ї річниці заснування Трудової партії Кореї в Пхеньяні, влада країни продемонстрували нову міжконтинентальну балістичну ракету.

Щонайменше чотири транспортера з новими ракетами були показані в ефірі Центрального телебачення Північної Кореї, пише Reuters.

Видання повідомляє, що ці ракети були найбільшими з усіх, раніше показаних КНДР.

Згідно з інформацією південнокорейського агентства "Ренхап", нова ракета була розміщена на 22-колісному транспортері. Агентство також нагадує, що раніше продемонстровані МБР "Хвасон-15" встановлюються на 18-колісні транспортери.

Джерела агентства також переконані, що ця ракета може летіти далі, ніж "Хвасон 15".

As the finale of its parade, North Korea shows what is apparently a new missile on an 11-axle TEL. pic.twitter.com/4fskoJubBV — Martyn Williams (@martyn_williams) October 10, 2020

Варто уточнити, що за повідомленнями влади КНДР "Хвасон 15" володіє заявленої дальністю польоту в 12 874 кілометри, чого достатньо, щоб досягти берегів США.

В останній раз ракету запускали в листопаді 2017 року.

Як повідомлялося раніше, 29 вересня, під час виступу перед Генасамблеєю ООН, посол КНДР Кім Сон заявив про наявність у його країни "надійного і ефективного засобу стримування військової загрози".