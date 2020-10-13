Новітній танк, ракети і багато іншого: якою зброєю воюватиме Північна Корея (Фото, Відео)

Влада КНДР 10 жовтня, в річницю заснування Трудової партії Кореї (ТПК), провели масштабний парад військової техніки, на якому показали кілька нових зразків військової техніки.

Країна відзначила "день народження" партії безліччю концертів і фестивалів, а сама урочиста церемонія була сприйнята в регіоні як подія, на якому північнокорейський лідер Кім Чен Ин передав послання вітчизняної і зарубіжної аудиторії.

На параді вперше з 2018 року були показані балістичні ракети і клони військової техніки США, Японії і Росії.

Військова промисловість Північної Кореї практично повністю скопіювала відомі світові зразки сучасної бронетехніки.

В ході параду були представлені ЗРК нового типу, основний бойовий танк, машина вогневої підтримки і легка броньована машина.

Найбільший ажіотаж в ЗМІ звичайно ж викликала нова балістична ракета, яка є продовженням серії Hwasong. Її прокотили по Пхеньяну на масивному шасі з 11 осями.

Також КНДР показала новий основний бойовий танк, який дивним чином нагадує російську "Арматі"

Також був показаний легкий бронеавтомобіль, до болю нагадує японський Komatsu LAV.

Також були помічені нові важкі бронеавтомобілі, в яких впізнаються риси американських Stryker.

Те, як проходив парад в КНДР можна подивитися у відео нижче:

Як повідомлялося раніше, 29 вересня, під час виступу перед Генасамблеєю ООН, посол КНДР Кім Сон заявив про наявність у його країни "надійного і ефективного засобу стримування військової загрози".