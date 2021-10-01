Сестра Кім Чен Ина отримала підвищення: що це може означати

Сестра лідера Північної Кореї піднімається по вертикалі політичної влади, зайнявши важливий пост в державній комісії

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина відома своєю різкістю, з якої вона висловлювалася про щорічні військові навчання між південнокорейськими і американськими військами. За її словами вони шкодять справі врегулювання відносин між двома Кореями.

Недавня стаття на сайті агенції CNN розповідає про підвищення, яке отримала сестра корейського лідера. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Е Чен була призначена в вищий керівний орган країни. про це повідомили державні ЗМІ в четвер, 20 вересня.

В оголошенні, опублікованому в державному новинному агентстві Північної Кореї KCNA, йдеться, що Кім Е Чен тепер є членом Комісії з державних справ. Це правлячий орган країни, який очолює її брат.

Кім Е Чен вже була однією з найважливіших політичних фігур країни і ключовим радником свого брата, але місце в Комісії — вища офіційна посада, яку вона коли-небудь займала.

Семеро інших функціонерів партії були підвищені разом з нею в рамках поновлення Комісії, хоча Кім Е Чжон була серед них єдиною жінкою. Дев’ять членів Комісії вийшли на пенсію або були знижені на посаді, в тому числі 82-річний Пак Пон Чжу, політичний діяч, який був з Кім Чен Ином протягом останнього десятиліття.

Чи Пхен Чхоль, керівник програми озброєнь Північній Кореї і вищий військовий командир Кім Чен Ина, був знижений у посаді. Його місце зайняв військовий генерал Пак Джонг Чон, який курирував розробку нової зброї для країни.

Раніше на цьому тижні Пак керував випробуванням першої гіперзвукової ракети, яка може стати одним з найшвидших і точних видів зброї в світі і може бути оснащена ядерною боєголовкою.

Відновлення лінії зв’язку

Новини про підвищення Кім Е Чен прийшли після того, як Кім Чен Ин заявив законодавчим зборам країни, що відновить перервані лінії зв’язку з Півднем.

Лінії зв’язку вважаються важливими, тому що вони можуть допомогти запобігти випадковому військовому зіткненню, викликаному неправильним тлумаченням або невірним розрахунком дій або намірів іншої сторони.

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Дві країни відновили прямий зв’язок в липні цього року, а всього за місяць Північна Корея знову обірвала їх в знак протесту проти американо-південнокорейських навчань.

Чому просування Кім Е Чен так важливо?

Той факт, що Кім Е Чжон піднімається до рівня головного комітету країни, схоже, офіційно закріплює її в пантеоні вищих керівників Північної Кореї.

Її вплив в країні практично безмежний. Кім Чен Ин довіряє їй більше, ніж будь-кому. У минулому році Національна розвідувальна служба Південної Кореї оцінила її як "фактичного заступника керівника" країни, але її офіційний статус завжди був незрозумілим.

Вона як головний пропагандист Північної Кореї була особою делегації країни на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані, в Південній Кореї, де вона зустрілася з президентом Південної Кореї Мун Чже Ін. Вона допомогла закласти основу для першого саміту між Мун і її братом, на якому вона сиділа за столом, і була поруч з Кім Чен Ином в Сінгапурі, коли він зустрівся з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

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У 2020 році розвідувальне агентство Південної Кореї заявило законодавцям, що їй доручили вибудовувати відносини з Півднем і США.

Зовсім недавно, будучи заступником директора департаменту Центрального комітету Робочої партії Кореї, вона зробила різкі публічні заяви про міжкорейські відносини, нову адміністрацію Байдена і захищала запуск ракет Північною Кореєю.

Минулого тижня Кім Е Чен зажадала від Півдня зробити "правильний вибір", якщо вони дійсно хочуть примирення і розвитку міжкорейських відносин. Вона також закликала США і Південну Корею припинити їх "ворожу" політику щодо Північної Кореї. За її словами, тільки після цього вона буде готова відновити обговорення пропозиції президента Південної Кореї оголосити про припинення війни між Північчю і Півднем.

Але сходження Кім Е Чен на вершину не було гладким

Раніше в цьому році її понизили в посаді з "першого заступника директора департаменту" до "заступника директора департаменту".

Аналітики в той час говорили, що її очевидне зниження в посаді, можливо, більше пов’язане з тим, що Кім Чен Ин зосередив увагу на перестановках в Політбюро, щоб включити в нього більше економічних експертів.

Інші припустили, що вона, можливо, зазнала критики за свій підхід до міжкорейських відносин влітку 2020 року, коли вона наказала збройним силам Північної Кореї підірвати спільний офіс зв’язку вартістю 8 млн доларів в місті Кесон, щоб висловити невдоволення політикою Південної Кореї.