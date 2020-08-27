Північна Корея виставила озброєних військових на кордоні з Китаєм

Влада дозволила військовим стріляти на поразку. Такі заходи прийняті, щоб не допустити поширення хвороби.

Північна Корея посилює контроль на кордоні з Китаєм.

Влада дозволила військовим стріляти на поразку в будь-якого, хто наблизиться до кордону. Такий запобіжний взяли для запобігання проникнення коронавірусної хвороби в країну.

Про це інформує радіо RFA.

За даними джерела, в поліції міста Хверен повідомляють, що пандемія охопила всі країни, крім КНДР, а "вороги намагаються занести його в народну республіку через кордони".

Розпорядження діє вздовж усього кордону з КНР, яка має протяжність більше 1,4 тисячі км. Відомо, що військовослужбовцям в цих районах роздали бойові патрони.

У світі станом на ранок 25 серпня зареєстровано 24 336 287 випадків коронавірусної інфекції.