Сестра Ким Чен Ына получила повышение: что это может означать

Сестра лидера Северной Кореи поднимается по вертикали политической власти, заняв важный пост в государственной комиссии

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына известна своей резкостью, с которой она высказывалась о ежегодных военных учениях между южнокорейскими и американскими войсками. По ее словам она вредят делу урегулирования отношений между двумя Кореями.

Недавняя статья на сайте агентства CNN рассказывает о повышении, которое получила сестра корейского лидера. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чен была назначена в высший руководящий орган страны, сообщили государственные СМИ в четверг.

В объявлении, опубликованном в государственном новостном агентстве Северной Кореи KCNA, говорится, что Ким Ё Чен теперь является членом Комиссии по государственным делам. Это правящий орган страны, который возглавляет ее брат.

Ким Ё Чен уже была одной из самых важных политических фигур страны и ключевым советником своего брата, но место в Комиссии — высшая официальная должность, которую она когда-либо занимала.

Семеро других функционеров партии были продвинуты вместе с ней в рамках обновления Комиссии, хотя Ким Ё Чжон была среди них единственной женщиной. Девять членов Комиссии вышли на пенсию или были понижены в должности, в том числе 82-летний Пак Пон Чжу, политический деятель, служивший Ким Чен Ыну в течение последнего десятилетия.

Ли Пхён Чхол, руководитель программы вооружений Северной Кореи и высший военный командир Ким Чен Ына, был понижен в должности. Его место занял военный генерал Пак Джонг Чон, курировавший разработку нового оружия для страны.

Ранее на этой неделе Пак руководил испытанием первой гиперзвуковой ракеты, которая, если может стать одним из самых быстрых и точных видов оружия в мире и может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Восстановление линии связи

Новости о повышении Ким Ё Чен пришли после того, как Ким Чен Ын заявил законодательному собранию страны, что восстановит прерванные линии связи с Югом.

Линии связи считаются важными, потому что они могут помочь предотвратить случайное военное столкновение, вызванное неверным истолкованием или неверным расчетом действий или намерений другой стороны.

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В ответ правительство Южной Кореи заявило, что начнет подготовку и с нетерпением ожидает "восстановления и стабильного управления" межкорейскими коммуникациями.

Две страны восстановили прямую связь в июле этого года, а всего через месяц Северная Корея снова оборвали их в знак протеста против американо-южнокорейских учений.

Почему продвижение Ким Ё Чен так важно?

Тот факт, что Ким Ё Чжон поднимается до уровня главного комитета страны, похоже, официально закрепляет ее в пантеоне высших руководителей Северной Кореи.

Ее влияние в стране практически безгранично. Ким Чен Ын доверяет ей больше, чем кому-либо. В прошлом году Национальная разведывательная служба Южной Кореи оценила ее как "фактического заместителя руководителя" страны, но ее официальный статус всегда был неясным.

Она как главный пропагандист Северной Кореи была лицом делегации страны на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, в Южной Корее, где она встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Она помогла заложить основу для первого саммита между Мун и ее братом, на котором она сидела за столом, и была рядом с Ким Чен Ыном в Сингапуре, когда он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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В 2020 году разведывательное агентство Южной Кореи заявило законодателям, что ей поручили выстраивать отношения с Югом и США.

Совсем недавно, будучи заместителем директора департамента Центрального комитета Рабочей партии Кореи, она сделала резкие публичные заявления о межкорейских отношениях, новой администрации Байдена и защищала запуск ракет Северной Кореей.

На прошлой неделе Ким Ё Чен потребовала от Юга сделать "правильный выбор", если они действительно хотят примирения и развития межкорейских отношений. Она также призвала США и Южную Корею прекратить их "враждебную" политику в отношении Северной Кореи, По ее словам, только после этого она будет готова возобновить обсуждение предложения президента Южной Кореи объявить о прекращении войны между Севером и Югом.

Но восхождение Ким Ё Чен на вершину не было гладким

Ранее в этом году ее понизили в должности с "первого заместителя директора департамента" до "заместителя директора департамента".

Аналитики в то время говорили, что ее очевидное понижение в должности, возможно, больше связано с тем, что Ким Чен Ын сосредоточил внимание на перестановках в Политбюро, чтобы включить в него больше экономических экспертов.

Другие предположили, что она, возможно, подверглась критике за свой подход к межкорейским отношениям летом 2020 года, когда она приказала вооруженным силам Северной Кореи взорвать совместный офис связи стоимостью 8 млн долларов в городе Кэсон, чтобы выразить недовольство политикой Южной Кореи.