Неожиданная оттепель: как на Западе отреагировали на сближение двух Корей

Как сообщается на сайте “Axios”, неожиданная оттепель наступила после обмена письмами между лидерами Северной и Южной Кореи. Во вторник, 27 июня, горячая линия возобновила работу, несмотря на зашедшие в тупик переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Северной Кореи. Тогда, в 2019 году, встреча на высшем уровне между Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном завершилась без достижения какого-либо соглашения

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ыном договорились "восстановить взаимное доверие и снова развивать свои отношения как можно скорее", - сказал официальный представитель Голубого дома Южной Кореи Пак Су Хён на брифинге по телевидению. Подчеркивается, что подобное стало возможно именно после обмена письмами лично между лидерами двух стран.

Государственное корейское центральное информационное агентство Пхеньяна заявило в своем сообщении, что "вся корейская нация желает, чтобы отношения Север-Юг как можно скорее оправились от неудач и застоя".

"В этой связи высшие лидеры Севера и Юга договорились сделать большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействии примирению, восстановив отрезанные линии связи между Северной и Южной Кореей", - говорится в заявлении.

Напомним, что в июне прошлого года Северная Корея отключила горячую линию, возобновила военные учения, восстановила сторожевые посты возле границы и расформировала межкорейский офис связи. Эти действия были предприняты в знак протеста против того, что Южная Корея не могла помешать активистам перебрасывать через границу антипхеньянские листовки. Некоторые эксперты заявили, что действия Северной Кореи сигнализируют о том, что Север разочарован тем, что Сеулу не удалось возродить прибыльные межкорейские экономические проекты и убедить Соединенные Штаты ослабить санкции.

В мае 2021 года президент Байден встречался с лидером Южной Кореи Муном. На встрече оба лидера подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи. Байден пообещал придерживаться "выверенного, практического подхода, который открыт для дипломатии" в отношении Северной Кореи.

В прошлом месяце президент США продлил еще на год действие давнего указа об объявлении чрезвычайной ситуации в стране в связи с ядерной угрозой, которую представляет Северная Корея.

Интернет-издание "Euronews" на своем сайте представляет мнение некоторых экспертов, которые заявляют, что Северная Корея может быть вынуждена обратиться к Соединенным Штатам или Южной Корее, если ее экономические трудности усугубятся. Неумелое управление, ущерб от урагана и закрытие границ во время пандемии коронавируса еще больше истощили экономику Северной Кореи, и Ким в недавних выступлениях призвал свой народ подготовиться к продолжительным ограничениям COVID-19. Хотя его замечания могут указывать на возможность ухудшения экономической ситуации, внешние группы мониторинга не заметили признаков массового голода или социального хаоса в стране с населением 26 миллионов человек.

Во вторник исполняется 68 лет со дня подписания перемирия, положившего конец Корейской войне 1950-53 годов. Кореи остаются разделенными вдоль самой сильно укрепленной границы в мире с момента окончания войны. Около 28,5 тыс американских военнослужащих размещены в Южной Корее для сдерживания потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи.

Интернет-издание “Aljazeera” на своем сайте также подтверждает информацию о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменивались письмами с апреля этого года.

Ким говорил о серьезных проблемах, с которыми столкнулась его страна в этом году после того, как она закрыла свои границы с Китаем в начале пандемии COVID-19.

В январе на партийном съезде он сообщил, что пятилетний экономический план Севера провалился почти во всех сферах на фоне хронической нехватки электроэнергии и продовольствия, усугубляемой санкциями, пандемией и наводнениями. В июне он назвал продовольственную ситуацию "напряженной".

“Aljazeera” цитирует слова бывшего аналитика ЦРУ по Северной Корее, который заявил: "Мы знаем, что за последний год Северная Корея пошатнулась от пандемии. Это, в сочетании с санкциями, стихийными бедствиями и в целом ветхой экономикой, вероятно, поставит Ким Чен Ына в ужасное положение. Так что, возможно, Ким надеется, что Сеул поможет ему выбраться из этой "напряженной" ситуации с продовольствием и другими проблемами, возникшими в результате пандемии".

Джо Байден, занявший пост президента США в январе, пообещал изменить свой подход к Северной Корее и начать проводить более "практичную, взвешенную" политику.

Сунг Ким, главный американский дипломат, отвечающий за переговоры по Северной Корее, заявил в июне, что Вашингтон готов встретиться с официальными лицами из Пхеньяна "в любом месте, в любое время и без предварительных условий".

Но Ким Ё Чен - сестра Ким Чен Ына и главный советник - отклонила это предложение.

Аналитики говорят, что неожиданное восстановление межкорейских горячих линий во вторник можно рассматривать как знак Кима Вашингтону.

"Похоже, он решил, что восстановление межкорейских отношений выгодно как для внутренней, так и для внешней политики и политики Севера", - заявил агентству "AFP" Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований.

Он добавил, что, несмотря на приостановку переговоров, Мун постоянно подчеркивал важность восстановления межкорейских связей. Две Кореи технически остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

"Это следует рассматривать как первый ответ Ким Чен Ына Сеулу и Вашингтону", - сказал Ян.

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