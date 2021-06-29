"Наши сердца защемило, когда мы увидели Кима": народ Северной Кореи в панике из-за похудения вождя

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в центре внимания западных средств массовой информации с тех пор, как занял пост руководителя страны. Недавние снимки дали повод журналистам предполагать, что Ким сбросил вес.

Статья на сайте Aljazeera рассказывает о попытках северокорейских СМИ обернуть в свою пользу спекуляции западных оппонентов. "Телеграф" знакомит вас с переводом этой статьи.

У жителей Северной Кореи невольно появляются слезы на глазах, когда они видят состояние своего лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщают государственные СМИ, цитируя слова местного жителя. Затрагивая эту тему, северокорейские журналисты невольно подтверждают предположение иностранных наблюдателей о похудении Ким Чен Ына.

Необходимо заметить, что в этой закрытой стране публичное обсуждение здоровья и личной жизни лидера совершенно неприемлемо и запрещено. Но в данный момент, государственные СМИ таким образом пытаются усилить внутреннюю поддержку Кима, который борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, санкциями, введенными из-за его ядерной программы и стихийных бедствий.

"Наши сердца защемило, когда мы увидели изможденный взгляд [Кима]", - цитирует северокорейское государственное телевидение слова неизвестного местного жителя. "Все говорят, что слезы выступают у них на глазах".

Судя по опубликованным недавно фотографиям, Ким, рост которого около 1,70 метра, похоже, немного похудел. Ранее его вес составлял около 140 килограммов, что означает, что он страдал от сильного ожирения. Наблюдатели из Северной Кореи говорят, что за последнее время он, возможно, потерял от 10 до 20 килограммов.

Аналитики говорят: эти замечания показали, что власти стремились использовать изменение веса Кима для укрепления лояльности к режиму в отчаянные времена, изображая его как "преданного, трудолюбивого" лидера во времена, когда страна изо всех сил пытается справиться с продовольственным кризисом и другими проблемами.

Страна закрыла свои границы в январе прошлого года, чтобы защитить себя от пандемии, и, как следствие, торговля с Пекином - его экономическая линия выживания - уменьшилась до минимума.

"Пхеньян посылает сообщение, что Ким - лидер, который очень много работает для своих людей, даже до такой степени, что он пропускает приемы пищи и худеет", - сказал агентству новостей AFP перебежчик Ан Чан Ир, ставший исследователем.

Север более изолирован, чем когда-либо, за своей добровольной баррикадой из-за коронавируса, и в этом месяце Ким признал, что продовольственная ситуация была довольно "напряженной" в стране, которая долгое время изо всех сил пыталась прокормить себя.

Неясно, вызвана ли потеря веса Кима болезнью или он решил, что пора прийти в форму, и неизвестна цель, с которой государственные СМИ рассказали об этом событии. Об этом заявила Дженни Таун, директор американского проекта "38 North", который следит за Северной Кореей.

"Немного странно, что они показали его в такой неподходящей одежде, поскольку оптика действительно подчеркивает его потерю веса", - сказала она.

"Это серьезное похудение, а его здоровье важно для функционирования и судьбы государства, поэтому люди внимательно за этим следят".

При неясных планах преемственности внезапное ухудшение здоровья Кима может привести в замешательство 76-летнюю систему наследственного руководства Северной Кореи. Личная жизнь Кима обычно является табу для государственных СМИ Северной Кореи. Пхеньян даже не подтвердил, сколько детей у 37-летнего мужчины, известно, что он заядлый курильщик и прибавил в весе с тех пор, как стал лидером почти 10 лет назад.

Отец Кима Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен тоже были заядлыми курильщиками и страдали избыточным весом. Оба умерли от сердечных приступов.

Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований, сказал, что маловероятно, что недавняя потеря веса Кима была признаком серьезного заболевания, поскольку в этом месяце он посетил несколько публичных мероприятий.

"Никто не может точно знать, почему он похудел, - сказал он. "Но ясно из видеозаписей KCTV, что режим хочет, чтобы создавалось впечатление, что люди Кореи любят своего лидера и заботятся о нем, до такой степени, чтобы они плакали из-за его похудения".