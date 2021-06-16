Северная Корея с трудом переживает голод, ситуацию ухудшил тайфун: что сейчас происходит в КНДР

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Среда, 16.06.2021
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15:07 Сегодня Телеграф

Партийное собрание под председательством Ким Чен Ына единогласно приняло ряд мер по борьбе с нехваткой продовольствия и обсудило новую политику в отношении санкций со стороны США.

О том, какая ситуация складывается в Северной Корее, рассказывает статья на сайте Aljazeera, перевод которой вам предлагает "Телеграф".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал принять меры по преодолению "напряженной" продовольственной ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса и прошлогодними тайфунами, которые нанесли ущерб урожаю, сообщили государственные СМИ в среду, 16 июня.

Ким Чен Ын сказал на пленарном заседании центрального комитета правящей Рабочей партии, что общая экономическая ситуация улучшилась в первой половине года, при этом общий объем промышленного производства вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило государственное информационное агентство "KCNA".

Но он также отметил "ряд отклонений" в действиях партии по реализации планов, отдельно выделив дефицит продовольствия.

"Продовольственная ситуация для населения становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не смог выполнить план по выращиванию зерна из-за ущерба, нанесенного тайфуном в прошлом году", - сказал Ким.

На заседании во вторник комитет определил задачи по выполнению своего нового пятилетнего экономического плана, изложенного на предыдущем заседании в феврале, который включает увеличение производства продуктов питания и металлов.

Провалившийся пятилетний план

Партия в этом году обязалась направить все усилия на сельское хозяйство и обсудила способы борьбы с пандемией COVID-19, сообщает центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи призвал принять меры по минимизации последствий стихийных бедствий как ключ к достижению целей текущего года.

В январе Ким Чен Ын заявил, что его предыдущий пятилетний экономический план провалился почти во всех секторах экономики на фоне хронической нехватки электроэнергии и продовольствия, усугубленной санкциями, пандемией и наводнениями.

Он также сказал, что затяжная пандемия потребовала от партии активизировать усилия по обеспечению людей продуктами питания, одеждой и жильем, сообщает агентство "KCNA".

Северная Корея официально не подтвердила ни одного случая COVID-19, что было поставлено под сомнение властями соседней с ними Южной Кореи.

Но эта закрытая страна ввела строгие антивирусные меры, в том числе закрытие границ и ограничения на поездки внутри страны.

"COVAX", глобальная инициатива по обмену вакцинами COVID-19 с бедными странами, заявила, что предоставит Северной Корее почти два миллиона доз, но поставка была отложена из-за затяжных консультаций. Согласно информации крупнейшего информационного агентства Южной Кореи "Йонхап", повестка дня собрания руководства, третьего в этом году, также включала вопрос "анализа текущей международной ситуации и соответствующего направления правящей партии".

США и Южная Корея напрямую в нем не упоминаются.

Встреча привлекла внимание на фоне ожиданий, что Пхеньян также может раскрыть свою политику в отношении Вашингтона и Сеула после того, как новая администрация президента США Джо Байдена завершила обзор политики Северной Кореи.

Переговоры между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации и отмены санкций зашли в тупик на несколько месяцев.

По данным государственного информационного агентства "KCNA", встреча будет продолжена, но не уточняется, когда.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Северная Корея, Азия, Ын, голод в Северной Корее, Ким Чен.
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