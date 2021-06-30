Похудевший Ким Чен Ын объявил о большом кризисе в КНДР

"Большой кризис" - на заседании правящей Рабочей партии Кореи Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности страны и ее граждан, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Согласно сообщению ЦТАК, на заседании во вторник уволили нескольких чиновников, высокопоставленных членов партии, которым вменили "пренебрежение важными решениями касательно длительной кампании по предотвращению эпидемии".

Фамилии уволенных должностных лиц не называются. Пандемия коронавируса стала вызовом для экономики Северной Кореи. Еще в начале 2020 года КНДР прекратила движение товаров из Китая и РФ и обратно. Страна переживает продовольственный кризис. На этом фоне в стране вызвало панику похудение Ким Чен Ына.

Ранее северокорейский лидер запрещал иностранцам въезд в страну во время вспышки SARS в 2003 году и эпидемии Эболы в 2014 году.