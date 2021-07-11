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В Южной Корее студентам платят за посещение туалета: и это не шутка

В Южной Корее студентам платят за посещение туалета: и это не шутка
04:19 Сегодня Телеграф

В Южной Корее решили платить студентам за их испражнения.

Как сообщает Reuters, профессор городской инженерии и экологической инженерии в Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) Чо Джэ Веон придумал туалет, соединенный с биогенератором в лаборатории. 

Поскольку фекалии выделяют метан, их можно использовать для обеспечения электричеством самого университета. А для того, чтобы "топливо" не заканчивалось студентам решили платить 10 единиц новой криптовалюты Ggool, что переводится с корейского, как "мед", за каждый поход в туалет. 

Криптовалюту можно использовать в кампусе университета, за нее можно купить кофе, лапшу, фрукты и даже книги. 

Для этого студенту надо прийти в магазин, взять товар и отсканировать сгенерированный QR-код. 

Профессор провел расчеты и определил, что среднестатистический человек за сутки производит около 500 грамм испражнений в день. Из этого "материала" можно получить около 50 литров метана, которого достаточно, чтобы один автомобиль проехал около 1,2 километра.

"Если мыслить нестандартно, фекалии имеют заметную ценность для производства энергии и навоза. Я ввел это в экологический оборот", - сказал он. 

Напомним, в Китае технологию распознавания лиц использовали для слежения за малолетними игроками, чтобы те не сидели за играми в ночное время

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Южная Корея, Фекалии, Криптовалюты, Ggool.
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