В Южной Корее студентам платят за посещение туалета: и это не шутка

В Южной Корее решили платить студентам за их испражнения.

Как сообщает Reuters, профессор городской инженерии и экологической инженерии в Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) Чо Джэ Веон придумал туалет, соединенный с биогенератором в лаборатории.

Поскольку фекалии выделяют метан, их можно использовать для обеспечения электричеством самого университета. А для того, чтобы "топливо" не заканчивалось студентам решили платить 10 единиц новой криптовалюты Ggool, что переводится с корейского, как "мед", за каждый поход в туалет.

Криптовалюту можно использовать в кампусе университета, за нее можно купить кофе, лапшу, фрукты и даже книги.

Для этого студенту надо прийти в магазин, взять товар и отсканировать сгенерированный QR-код.

Профессор провел расчеты и определил, что среднестатистический человек за сутки производит около 500 грамм испражнений в день. Из этого "материала" можно получить около 50 литров метана, которого достаточно, чтобы один автомобиль проехал около 1,2 километра.

"Если мыслить нестандартно, фекалии имеют заметную ценность для производства энергии и навоза. Я ввел это в экологический оборот", - сказал он.

Напомним, в Китае технологию распознавания лиц использовали для слежения за малолетними игроками, чтобы те не сидели за играми в ночное время.