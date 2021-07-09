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Китай при помощи распознавания лиц следит за малолетними геймерами: зачем это нужно и как работает?

Китай при помощи распознавания лиц следит за малолетними геймерами: зачем это нужно и как работает?
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

В Китае  государство регулирует время, которое несовершеннолетние проводят за компьютерными играми. Сочетание нормативных актов и новейших технологий дает свои результаты.

Статья на сайте Би-Би-Си рассказывает, что предпринимают власти Китая для ограничения проблемы. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Китайский гигант игровой индустрии "Tencent" внедряет распознавание лиц, чтобы дети не проводили время за играми с 22:00 до 08:00.

Компания заявляет, что технология "полуночного патрулирования" направлена против "уловок", используемых для обхода правительственного комендантского часа, введенного в 2019 году для ограничения времени, которое молодые геймеры тратят на компьютерные игры.

Запреты требуют, чтобы игроки регистрировались с использованием своих официальных документов, связанных с национальной базой данных.

Но, как сообщается, дети часто вместо своих документов используют документы взрослых.

И теперь любому, кто играет в течение определенного времени, потребуется сканирование лица, чтобы доказать, что он взрослый.

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Компания "Tencent" начала тестирование системы в 2018 году, а теперь уже испытанная технология будет задействована в более чем 60 играх, выпущенных крупнейшей игровой компанией в мире.

Этот гигант компьютерных игр объявил о расширении службы обмена сообщениями QQ в Китае, назвав ее "полночным круизом", а китайский новостной сайт "Sixth Tone" перевел его как "полуночное патрулирование".

Многие из лучших игр компании "Tencent", такие как "Honor of Kings" и "Game for Peace", предназначены для телефонов - мобильные игры гораздо популярнее в Китае, чем на Западе.

Распознавание лиц проще реализовать с помощью камеры телефона, чем на компьютере или игровой консоли.

И уже предлагается проверка возраста пользователей при помощи камеры при онлайн-покупках товаров для взрослых.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость.

А в следующем году Национальная служба здравоохранения  утвердила планы лечения этого редкого заболевания, затрагивающего лишь небольшую часть заядлых геймеров.

Но в Китае считается, что видеоигры плохо влияют на молодежь и вызывают близорукость у детей.

Далее, пытаясь решить проблему гейминговой зависимости, Китай решил, что все новые игры должны быть одобрены регулирующим органом, который в 2018 году "заморозил" выпуски игр и с тех пор, похоже, ограничил их количество.

Названа дата выхода игровой приставки PlayStation 5

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 222

Все по теме:

Технологии, Игровая зависимость, "Валь де Грас, Гейминг.
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