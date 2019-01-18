Названа дата выхода игровой приставки PlayStation 5

Новости технологии: По мнению аналитика компании IDC Льюиса Уорда, анонс новых консолей уже не за горами и состоится это очень скоро.

Анонс PS5 и Xbox Two состоится на международной игровой выставке E3 2020.

Текущее восьмое поколение игровых приставок Xbox One и PlayStation 4 доживает свои последние годы, на смену которым вскоре придет девятое в лице Xbox Two и PlayStation 5.

Исследования Уорда указывают на то, что официальный анонс PS5 и Xbox Two состоится на международной игровой выставке E3 2020. Данные совпадают с сообщениями о том, что Sony пропустит большое игровое шоу в 2019 году, чтобы подготовиться к грандиозному показу игровых приставок нового поколения через год.

Сам E3 2019 будет "скромным событием" в мире игровых консолей, на котором будет представлено обновленное оборудование и небольшой список эксклюзивных проектов уровня ААА.

Также Льюис Уорд прокомментировал слухи о вероятном возрождении портативных игровых консолей Sony, вроде PS Vita 2. Подобные слухи появились не на пустом месте, учитывая успех Nintendo Switch. Многие задались вопросом, будут ли Sony и Microsoft использовать аналогичный подход, ведь портативный гейминг сейчас на пике популярности?

По мнению Уорда, новые девятое поколение игровых приставок "не будет иметь встроенных экранов" и сохранит встроенные "дисководы оптических дисков", не прибегая к активному использованию потоковых игровых сервисов, делая акцент на показателях в 4K 60 FPS.

Сейчас, по словам эксперта, разработчики-партнеры Sony и Microsoft уже получили оборудование для разработки игр под мощные игровые приставки Xbox Two и PlayStation 5, и активно разрабатывают под них видеоигры. Учитывая, что Sony не просто так пропускает E3 2019, то нас через полтора года ждет нечто поистине грандиозное.