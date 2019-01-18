Эксперты сообщили, что iPad mini 5 может выйти летом

Новости технологии: iPad mini 5 приписывают новый процессор и более дешёвый экран.

Компания Apple может в первой половине года выпустить два планшета начального уровня. Похоже, речь идёт об iPad mini пятого поколения и ещё одной модели iPad. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники. По данным издания, производители сенсорных панелей General Interface Solution (GIS) и TPK Holding будут поставлять экраны для этих моделей.

Уточняется, что на GIS придётся 40 процентов поставок, остальные же разделят между собой TPK Holding и китайская компания O-film. В техническом плане пока подробностей мало.

Вторая модель может получить 10-дюймовый экран с более тонкими рамками. На сегодняшний день дешёвый планшет оснащён дисплеем на 9,7 дюйма.

При этом отметим, что возвращения iPad mini ждали уже несколько лет. Предыдущая версия была выпущена в 2015 году. Информации о ценах пока нет.

Напомним, что минувшей осенью компания из Купертино представила самый тонкий планшет - iPad Pro 2018 года. Правда, его малая толщина почти сразу стала причиной возмущения пользователей. Между тем, в Apple заявили, что небольшой изгиб корпуса - это нормально.