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ВОЗ внесли "игроманию" в список болезней

ВОЗ внесли "игроманию" в список болезней
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: ВОЗ официально признала "игровое расстройство" болезнью.

Всемирная организация здравоохранения официально признала так называемое "игровое расстройство" болезнью.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Новая Международная классификация болезней, в которой Игровое расстройство будет стоять сразу после зависимости от азартных игр, вступит в силу с 1 января 2022 года.

Среди описанных симптомов игромании - частые и длительные игровые сессии. В общем, для игрока гейминг становится жизненным приоритетом, ради которого он готов пожертвовать другими делами.

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При этом производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть свое решение, заявив, что оно "не основывается на достаточно надежных доказательствах".

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Болезнь, ВОЗ, Игромания, Игровое расстройство.
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