ВОЗ внесли "игроманию" в список болезней

Новости шоу бизнеса: ВОЗ официально признала "игровое расстройство" болезнью.

Всемирная организация здравоохранения официально признала так называемое "игровое расстройство" болезнью.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Новая Международная классификация болезней, в которой Игровое расстройство будет стоять сразу после зависимости от азартных игр, вступит в силу с 1 января 2022 года.

Среди описанных симптомов игромании - частые и длительные игровые сессии. В общем, для игрока гейминг становится жизненным приоритетом, ради которого он готов пожертвовать другими делами.

При этом производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть свое решение, заявив, что оно "не основывается на достаточно надежных доказательствах".