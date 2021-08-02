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Сестра Ким Чен Ына выдвинула ультиматум Южной Корее: чем на этот раз недовольны в КНДР?

Сестра Ким Чен Ына выдвинула ультиматум Южной Корее: чем на этот раз недовольны в КНДР?
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына предупредила в воскресенье, что ежегодные военные учения между южнокорейскими и американскими войсками, которые запланированы в следующем месяце, навредят перспективам улучшения взаимоотношений между Северной и Южной Кореями. Это может произойти всего через несколько дней после того, как давние соперники восстановят каналы связи друг с другом, ранее отключенные на долгое время.

Новостной сайт "News Yahoo" публикует статью, в которой рассказывается о требованиях северокорейской стороны. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Заявление Ким Ё Чен, распространенное в государственных СМИ, нацелено только на Южную Корею, и, по-видимому, является подтверждением предположения о том, что решение Северной Кореи восстановить линии связи в основном направлено на то, чтобы подтолкнуть Сеул убедить Вашингтон пойти на уступки, поскольку ядерная дипломатия в данный момент остается в тупике.

"В течение нескольких дней я слышу неприятную историю о том, что совместные военные учения между южнокорейской армией и силами США могут быть проведены в соответствии с графиком", - возмущенно заявляет Ким Ё Чен.

"Я рассматриваю это как нежелательную прелюдию, которая серьезно подрывает волю высших руководителей Севера и Юга, желающих увидеть шаг в направлении восстановления взаимного доверия, и которая еще больше омрачает перспективы развития отношений между Севером и Югом", - сказала она.

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Она добавила: "Наше правительство и армия будут внимательно следить за тем, проведет ли южнокорейская сторона враждебные военные учения в августе или примет другое смелое решение".

Регулярные учения между Сеулом и Вашингтоном были давним источником вражды на Корейском полуострове: Северная Корея называла их репетицией вторжения и в ответ проводила испытания ракет. Южная Корея и США неоднократно заявляли, что их учения носят оборонительный характер. 

В последние несколько лет Южная Корея и США отменили или сократили некоторые из своих учений, чтобы поддержать дипломатические усилия по прекращению северокорейского ядерного кризиса. Часть учений была отменена из-за пандемии COVID-19. Отвечая на вопрос о перспективах летних учений в следующем месяце, Бу Сын Чан, пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи, сказал в четверг, 29 июля, на брифинге, что Сеул и Вашингтон изучают такие факторы, как текущее состояние пандемии, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и их совокупную боевую готовность. 

Дипломатия под руководством США, направленная на то, чтобы убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы в обмен на экономические и политические выгоды, не достигла прогресса после того, как второй саммит Ким Чен Ына и тогдашнего президента Дональда Трампа сорвался из-за споров по поводу санкций США в начале 2019 года.

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Правительство Южной Кореи во главе с президентом Мун Чжэ Ином, которое хочет большего примирения между Кореями, ранее курсировало между Пхеньяном и Вашингтоном, чтобы организовать первую встречу на высшем уровне между Трампом и Кимом.

Но позже Северная Корея возобновила резкую риторику в адрес Южной Кореи, посоветовав ей не вмешиваться в ее отношения с Соединенными Штатами. В июне прошлого года Пхеньян также отрезал линии связи с Сеулом и разрушил на своей территории пустой южнокорейский офис связи. Некоторые эксперты заявили, что Пхеньян переложил ответственность за провал второго саммита между Кимом и Трампом на Сеул и был разочарован тем, что Сеул не смог оторваться от Вашингтона и возродить зашедшие в тупик совместные экономические проекты, сдерживаемые санкциями. 

После того, как две Кореи возобновили свои каналы связи во вторник, 27 июля, разговоры о более крупных шагах по примирению, таких как еще одна встреча на высшем уровне между Ким Чен Ыном и Муном, быстро распространились по Южной Корее.

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Но Ким Ё Чжон назвала такое мнение "преждевременным поспешным суждением". Она сказала, что "поспешные предположения и беспочвенные толкования принесут только отчаяние".

Аналитик Чеонг Сеонг-Чанг из частного института Седжонга в Южной Корее сказал, что заявление Ким Ё Чен - это требование о полной отмене учений США и Южной Кореи, которое Южная Корея не может принять.

"У Южной Кореи нет оснований убеждать США приостановить учения Южной Кореи и США, особенно в то время, когда Северная Корея негативно относится к саммиту Юг-Север", - сказал Чеонг.

 Ранее "Телеграф" писал о том, что похудевший Ким Чен Ын объявил о большом кризисе в КНДР.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Северная Корея, Ким Е Чжон, перемирие между Кореями.
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