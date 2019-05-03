Доклад ООН: почти половине жителей КНДР угрожает голод

Новости мира: В ООН констатируют ухудшение ситуации с продовольствием в КНДР, из-за чего 40% населения могут пострадать от голода.

Согласно представленному докладу Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, почти половине жителей Северной Кореи угрожает голод, поэтому для страны готовится гуманитарная помощь. Об этом сообщает DW со ссылкой на доклад.

Представитель продовольственной программы ООН Эрве Верхозель в пятницу заявил, что КНДР нуждается в пополнении продовольственного запаса, поскольку до следующего урожая не хватает около 1,4 млн тонн продуктов для нужд 25-миллионного населения страны.

По его словам, последний урожай в стране стал худшим за последние 10 лет из-за засухи и наводнений. Отмечается, что в некоторых районах страны 43% населения хронически недоедают, поэтому в некоторых семьях каждый пятый ребенок отстает в развитии. К тому же, в стране уменьшили размер пайка с 380 до 300 граммов в день.

В ООН считают сложившуюся ситуацию очень серьезной, и что она может ухудшится в случае невмешательства гуманитарной группы. ВВП готовит помощь для 770,5 тыс жителей окраин Пхеньяна, прежде всего для женщин и детей.