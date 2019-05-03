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Трамп более часа обсуждал с Путиным КНДР и Венесуэлу

Трамп более часа обсуждал с Путиным КНДР и Венесуэлу
19:35 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудили доклад Мюллера, Венесуэлу и Северную Корею в ходе телефонного звонка в пятницу", -заявила представитель Белого дома.

По ее словам, беседа длилась более часа.

"Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая", - заявила С.Сандерс журналистам.

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Она отметила, что Д.Трамп и В.Путин затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Оба лидера знали, что там не было сговора", - сказала она.

По словам С.Сандерс, они коротко обсудили эту тему.

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Все по теме:

КНДР, Венесуэла, Владимир Путин, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Сара Сандерс.
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