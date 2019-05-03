В МИД РФ назвали главную тему встречи Лаврова и Помпео

Лавров и Помпео на встрече 6 мая в Финляндии обсудят Венесуэлу, Сирию и, возможно, Украину.

Венесуэла станет главной темой намеченных на 6 мая в Финляндии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми", - сказал С.Рябков в пятницу "Интерфаксу".

"Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине", - отметил замминистра.

По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".

6-7 мая в Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

Ранее в четверг западные СМИ сообщали со ссылкой на представителя госдепа США, что М.Помпео и С.Лавров, как ожидается, встретятся на следующей неделе "на полях" заседания Арктического совета и обсудят разногласия Вашингтона и Москвы в отношении кризиса в Венесуэле.

Представитель Госдепа отмечал, что М.Помпео и С.Лавров в ходе переговоров также затронут "широкий круг вопросов".