В МИД РФ назвали условие для встречи в нормандском формате

Новости Украины: Кремль хочет сначала дождаться инаугурации новоизбранного президента Украины.

Обсуждение возможности проведения встречи в нормандском формате возможно после вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

"Нужно дождаться инаугурации и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата", - сказал он.

Карасин отметил, что диалог должен проходить на разных уровнях - экспертном, уровне министров и высшем. Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что главным является не сам факт встречи, а те результаты, которых нужно будет достичь на этой первой в новых условиях встрече.

Как сообщалось, ранее победитель президентских выборов Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам в нормандском формате. В то же время он подчеркнул, что не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.