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Данилюк назвал ключевой приоритет для команды Зеленского

Данилюк назвал ключевой приоритет для команды Зеленского
11:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата".

Возобновление переговоров в "нормандском формате" является ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявляет его советник Александр Данилюк.

"Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата", - сказал А.Данилюк журналистам в пятницу в Брюсселе.

По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

По словам А.Данилюка, эту встречу ждут и украинские избиратели, поскольку хотят "решения проблемы на востоке нашей страны".

Советник президента также рассказал, что в ходе встречи с представителями ЕС обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС – "это также один из первых шагов нового президента".

А.Данилюк подчеркнул, что июнь будет насыщенным. Он также напомнил, что в июле состоится конференция в Торонто, на которой обсудят, как партнеры Украины могут помочь ей в продвижении реформ.

"Скорее всего, в ней (конференции – ред. примет участие Владимир Зеленский", - отметил советник президента.

Он не исключил, что представители команды В.Зеленского примут участие в саммите Восточного партнерства в мае в Брюсселе. "Возможно. Мы еще не решили, но кто-то из нашей команды будет", - сказал А.Данилюк.

А.Данилюк отметил, что вместе с советником новоизбранного президента Русланом Рябошапкой приехал в Брюссель по приглашению Еврокомиссии и Европарламента. В четверг они выступили перед послами Европейского Союза.

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Саммит "Восточного партнерства" намечен на 13 мая.

"Восточное партнерство" – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.

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Александр Данилюк, Владимир Зеленский, агрессия РФ, Нормандский формат.
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