"Не так страшен черт?": почему Байден делает вид, что угрозы со стороны Северной Кореи не существует

В Северной Корее впервые с начала президентства в США Джо Байдена провели испытания своего оружия. Однако американский лидер отреагировал на это довольно спокойно. Реакцию проанализировал для "Телеграфа" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, основатель Kiev urban bureau (KUB), магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"Интересно, а куда делась северокорейская угроза? Пока была администрация предыдущего президента – Дональда Трампа, согласно ей, американцам сильно угрожал северокорейский режим. Подчеркивалось, что он представляет серьезную угрозу и для ключевых союзников Штатов в регионе – Южной Кореи и Японии. И вдруг мы видим, что эта тема совершенно исчезла с повестки дня новой администрации – Байдена. Он сконцентрировался на других угрозах – Китай и РФ. А о Северной Корее будто забыл. Вот, собственно, почему Ким Чен Ын решил о себе напомнить", – считает Тарас Березовец.

Он подчеркивает, что северокорейский диктатор, проводя новые запуски ракет или просто заявляя о них, нажимал на болевые точки президента Трампа. Зная, что это сработает.

"А вот администрация Байдена это игнорирует, – продолжает Тарас Березовец. – Что говорит о том, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи никогда серьезной не была. Она в значительной мере преувеличивалась самим Трампом, чтобы повысить собственный статус в переговорах с Ким Чен Ыном. Чтобы более ценной была внешнеполитическая победа в случае отказа КНДР от якобы имеющегося там ядерного оружия. Но переговоры закончились ничем. Иначе и быть не могло. Северокорейский режим – фактически марионетка коммунистического Китая. И все эти испытания, угрозы со стороны Ким Чен Ына так или иначе связаны с позицией официального Пекина. Который таким образом передает "приветы" каждому американскому президенту. И то, что Байден на это не реагирует, означает, что он реально оценивает уровень угрозы КНДР. И очевидно считает, что Северная Корея не вызывает на сегодняшний день реальных опасений".

Ранее появилась информация, что в администрации президента США Джо Байдена еще со средины февраля "через разные каналы" безуспешно пытаются установить связь с представителями Северной Кореи.