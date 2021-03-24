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Ничего особенного: Байден не впечатлился новыми испытаниями КНДР

Ничего особенного: Байден не впечатлился новыми испытаниями КНДР
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф

В Северной Корее провели первые испытания своего оружия с начала президентства в США Джо Байдена. При этом американский лидер не считает это серьезным нарушением или провокацией для прекращения дипломатических отношений с Пхеньяном.

Об этом сообщили 24 марта CNN Politics.

По словам официального представителя США, на прошлых выходных были запущены снаряды малой дальности, вероятно артиллерийские или крылатые ракеты, но не баллистические ракеты - которые являются опасным оружием.

Во вторник Байден сказал репортерам, говоря об испытаниях Пхеньяна, что "мы знаем", но "ничего особенного не изменилось".

"Трудно найти место на планете, где бдительность была бы больше, чем обстоятельства и ситуация вокруг Северной Кореи. Наши войска всегда готовы, всегда в состоянии повышенной боевой готовности", - сказал один высокопоставленный чиновник.

"Для Северной Кореи характерно тестировать различные системы ... мы публично не отвечаем на все виды тестов", - добавил высокопоставленный чиновник администрации.

Президент США Джо Байден заявил, что не считает запуск Северной Кореей ракет малой дальности - первый с момента его вступления в должность - провокацией.

Сообщается, что Северная Корея выпустила небаллистические крылатые ракеты, которые не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. 

Стоит напомнить, что еще со средины февраля в администрации Бацдена пытались установить связь с Южной Кореей.

16 марта сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с резким заявлением по поводу запланированных совместных военных учений Южной Кореи и США. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, КНДР, Джо Байден.
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