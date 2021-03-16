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"Не воняйте": сестра Ким Чен Ына обратилась к Байдену

"Не воняйте": сестра Ким Чен Ына обратилась к Байдену
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выступила с резким заявлением по поводу запланированных совместных военных учений Южной Кореи и США. Это первое официальное обращение властей КНДР к Вашингтону после инаугурации президента Джо Байдена.

"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы дать совет новой администрации США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей лучше воздержаться и не распространять вонь на первых шагах", – заявила Ким Ё Чжон, сообщает BBC.

Отметим, что заявление прозвучало после сообщений правительства  США о безуспешных попытках установить дипломатический контакт с Северной Кореей в течение нескольких недель.

Ежегодные весенние учения США и Южной Кореи стартовали 8 марта, они продлятся до 18 марта.

Также стоит добавить, Ким Ё Чжон является младшей сестрой Ким Чен Ына и единственный из его братьев и сестер, которого считают близким и могущественным союзником.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена еще со средины февраля "через разные каналы" безуспешно пытаются установить связь с представителями Северной Кореи.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

США, Южная Корея, КНДР, Военные учения, Джо Байден, Ким Е Чжон.
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