Ким Чен Ын игнорирует Джо Байдена: как складывались отношения США и КНДР в последнее время

В администрации президента США Джо Байдена еще со средины февраля "через разные каналы" безуспешно пытаются установить связь с представителями Северной кореи.

Об этом 13 марта сообщил Reuters высокопоставленный чиновник администрации президента США.

При этом, у Байдена проявляют осторожность во время публичного описания отношений с Северной Кореей, говоря об обзоре политики после отношений екс-президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По мнению США, Трамп не сумел убедить КНДР отказаться от ядерного оружия.

Стоит напомнить, что Байден ранее, 12 марта подписал план спасения для Америки на сумму 1,9 триллиона долларов, который предусматривает помощь экономике на время эпидемии.