Кім Чен Ин спантеличив зміною образу — в мережі заговорили про двійника (фото, відео)
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Вперше за довгий час лідер КНДР з’явився на публічному заході.
Північнокорейський лідер Кім чени Ин здивував своєю появою на публіці. Глава КНДР виглядає по іншому.
Різницю помітив блогер Денис Казанський. Він задався питанням, чи є в країні теорія про двійників Кіма.
Нові фото були зроблені, коли глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з представниками різних молодіжних організацій на святкуванні Дня молоді в Північній Кореї.
Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина сталася в 2019 році. Тоді глава КНДР виглядав так.
Через два роки Кім Чен Ин виглядає інакше, змінився і його підхід до протокольного одягу:
На спільній фотосесії з учасниками свята видно, що лідер КНДР помітно схуд.
І хоча в Північній Кореї про нездужання або зміни способу життя лідерів говорити не прийнято, "Телеграф" писав, що Кім Чен Ин скинув вагу. Чи пов’язано це з проблемами зі здоров’ям або з політичними цілями достовірно не відомо, але аналітики стверджують, що це може бути цілеспрямована акція зі зміцнення його авторитету в очах жителів Північної Кореї.
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