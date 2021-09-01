Укр

Ким Чен Ын озадачил сменой образа - в сети заговорили о двойнике (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
92
Ким Чен Ын встретился с лидерами молодежных движений. Новость обновлена 01 сентября 2021, 09:03
Ким Чен Ын встретился с лидерами молодежных движений.

Спустя долгое время лидер КНДР появился на публике.

Северокорейский лидер Ким Чены Ын удивил своим появлением на публике. Глава КНДР выглядит по другому.

Различие заметил блогер Денис Казанский. Он задался вопросом, есть ли в стране теория про двойников Кима.

Новые фото были сделаны, когда глава КНДР Ким Чен Ын встретился с представителями различных молодежных организаций на праздновании Дня молодежи в Северной Корее.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына произошла в 2019 году. Тогда глава КНДР выглядел так.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, 2019
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, 2019

Спустя два года Ким Чен Ын выглядит иначе, изменился и его подход к протокольной одежде:

День молодежи в КНДР, 2021
День молодежи в КНДР, 2021

На совместной фотосессии с участниками праздника видно, что лидер КНДР заметно похудел.

И хотя в Северной Корее о недомоганиях или изменениях образа жизни лидеров говорить не принято, "Телеграф" писал, что Ким Чен Ын сбросил вес. Связано ли это с проблемами со здоровьем или с политическими целями достоверно не известно, но аналитики утверждают, что это может быть целенаправленная акция по укреплению его авторитета в глазах жителей Северной Кореи.

Цена на газ подскочит до 20 гривен
Общество
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Javelin
В США заметили "значительные пробелы" в оборонных способностях Украины и пообещали ракеты Javelin
Дата публикации
Категория
Подписание договора между Министерствами обороны.
Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной и космической сферах: подробности
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 31 августа: Зеленский начал визит в США, американцы покинули Афганистан, Моргенштерн женился
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны