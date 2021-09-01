Ким Чен Ын озадачил сменой образа - в сети заговорили о двойнике (фото, видео)

Спустя долгое время лидер КНДР появился на публике.

Северокорейский лидер Ким Чены Ын удивил своим появлением на публике. Глава КНДР выглядит по другому.

Различие заметил блогер Денис Казанский. Он задался вопросом, есть ли в стране теория про двойников Кима.

Новые фото были сделаны, когда глава КНДР Ким Чен Ын встретился с представителями различных молодежных организаций на праздновании Дня молодежи в Северной Корее.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына произошла в 2019 году. Тогда глава КНДР выглядел так.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, 2019

Спустя два года Ким Чен Ын выглядит иначе, изменился и его подход к протокольной одежде:

День молодежи в КНДР, 2021

На совместной фотосессии с участниками праздника видно, что лидер КНДР заметно похудел.

И хотя в Северной Корее о недомоганиях или изменениях образа жизни лидеров говорить не принято, "Телеграф" писал, что Ким Чен Ын сбросил вес. Связано ли это с проблемами со здоровьем или с политическими целями достоверно не известно, но аналитики утверждают, что это может быть целенаправленная акция по укреплению его авторитета в глазах жителей Северной Кореи.